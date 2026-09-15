Судебные приставы изъяли у двоих самарских браконьеров орудия для незаконного лова

Судебные приставы изъяли у двоих самарских браконьеров орудия для незаконного вылова речной рыбы.

Сразу два жителя г. Тольятти попались в период действия полного запрета на ловлю водных биологических ресурсов на добыче рыбы с помощью сетного отцеживающего орудия типа «Паук». Суд, рассмотрев материалы дел, признал мужчин виновными в совершении правонарушения по ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» и назначил наказание в виде штрафа с конфискацией орудия браконьерства.

Исполнительные листы поступили для исполнения в отделение судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти. Сотрудники Службы в рамках исполнительного производства совершили выход по месту нахождения орудий правонарушения и конфисковали рыболовную конструкцию.

Запрещенное орудие ловли передали в Росимущество для дальнейшего уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.