В Самаре погибают синицы

Самарцы забили тревогу из-за мертвых синичек-московок, которых они находят под окнами домов. Особенно много погибших птиц, по словам горожан, вдоль улицы Полевой. Неравнодушные жители опасаются, что массовая гибель пернатых может быть связана не со случайными причинами, а с какой-то аномалией или изменениями городской среды. Почему синички погибают, действительно ли их стало больше и есть ли основания говорить о массовом явлении? Разобраться в ситуации «КП-Самара» попыталась вместе с доцентом кафедры биологии, экологии и методики обучения Самарского государственного педагогического университета Валентиной Ильиной.

По словам орнитологов, гибель синичек в Самаре может быть связана с их сезонными пролетами через город, и это не редкость. На высокой скорости птицы врезаются в окна домов, не замечая прозрачного стекла. Пернатые воспринимают отражение неба, деревьев и окружающего пространства как продолжение привычного маршрута и пытаются пролететь там, где на самом деле находится препятствие.

«Среди рекомендаций по предупреждению таких случаев орнитологи советуют что-то размещать на стекле – наклейки, рисунки, вытынанки (их очень любят делать в школах и детских садах во время праздников)», – рекомендует Валентина Ильина.

Если птица уже столкнулась со стеклом, она, как правило, получает травмы, порой тяжелые и даже несовместимые с жизнью. У пернатых могут диагностировать черепно-мозговые травмы, переломы костей, повреждения крыла или грудины. Иногда после удара птица приходит в себя самостоятельно и улетает, однако нередко ей требуется помощь специалистов, ветеринаров и волонтеров, которые могут оценить состояние пернатого и оказать необходимую помощь.