️ 34 команды объединил благотворительный футбольный фестиваль «Кубок Добра» в Самаре

В Самаре прошел VI благотворительный фестиваль по футболу среди любительских женских и смешанных команд, направленный на поддержку многодетных семей. В крытом манеже стадиона «Самара Арена» встретились 34 команды из 10 регионов России.

«Это уже шестой фестиваль, собравший рекордные 34 команды. Средства направляются на поддержку многодетных семей именно в регионе проведения турнира», — отметила региональный директор компании «Логика молока» Мария Жаркова.

️ В рамках турнира действовал «голевой фонд» — за каждый забитый мяч. Всего было забито 225 мячей на сумму 112 500 рублей, которую компания решила удвоить: благотворительный фонд «Личное участие» получит 225 тысяч рублей на поддержку многодетных семей региона.