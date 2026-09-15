«Эвалар» опровергла публикации о якобы нарушениях в составе БАДов

Появившаяся в ряде Telegram-каналов информация о якобы имеющихся нарушениях в составе ряда продуктов «Эвалар» недостоверна и вводит потребителей в заблуждение, заявили в компании.

В пресс-службе фармацевтической компании пояснили, что в июле 2026 года компания получила замечания Роспотребнадзора относительно исключительно текстовой информации на упаковке отдельных продуктов и в настоящий момент полностью их устранила, пишет РТ.

«Замечаний в части качества и безопасности выпускаемой продукции нет, вся продукция полностью соответствует высоким российским и международным стандартам», — говорится в сообщении.

Все продукты компании обращаются на рынке без ограничений со стороны регулятора, подчеркнули в «Эвалар».

Telegram-канал SHOT Проверка писал, что якобы в Роспотребнадзор поступили 12 жалоб на продукты «Эвалар», в том числе биологически активные добавки к пище (БАДы).