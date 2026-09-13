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Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня города

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Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня города

Уважаемые жители Самары и Самарской области!

Дорогие друзья!

Сегодня мы отмечаем знаменательный юбилей – нашей областной столице 440 лет!

Этот праздник дорог не только жителям города и области, но и всем, кто встретил у нас радушный прием и познакомился с самарским гостеприимством, очаровался неповторимой красотой волжской природы, посетил знаковые места, связанные с историей городского округа, и оставил здесь частичку своего сердца. 

Юбилей города воплощает в себе историю Самары, ее бесценный вклад в Великую в Победу, впечатляющие достижения в сфере авиационно-космической промышленности, укрепления обороноспособности страны, развития ее научно-образовательного и культурного потенциала. Самарцы всегда с честью справлялись с самыми сложными, масштабными задачами, которые ставило перед ними время.

Сегодня мы сталкиваемся с новыми вызовами, связанными с противозаконной санкционной политикой наших недругов и проведением специальной военной операцией, призванной обеспечить суверенитет России, ее свободное развитие и безопасность наших граждан.

Уверен, что несмотря ни на какие трудности мы приложим все силы для достижения поставленных Президентом В.В.Путиным целей национального развития, добьемся победы в СВО, сделаем жизнь людей более безопасной и благополучной. У нас для этого есть все необходимое — наше единство, несокрушимость духа и традиции героического старшего поколения, энергия и энтузиазм талантливой молодежи, мужество и стойкость наших ребят, которые с оружием в руках защищают Родину.

Дорогие друзья! Мы все хотим чтобы наша красавица-Самара стала еще более привлекательным, благоустроенным, комфортным для жизни городским округом – укрепляем экономику и социальную составляющую, развиваем транспортную инфраструктуру, строим и ремонтируем школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, реализуем Народную программу. В этом заслуга каждого из вас. И, конечно, мы не намерены останавливаться на достигнутом и готовы вложить все свои знания и умения, всю душу в развитие и процветание нашего любимого города.

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев 

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