Формирование цен на ряд продуктов возьмут под контроль с 1 января 2027 года

В России с 1 января 2027 года властями начнут контролироваться цены на некоторые продукты питания, данная норма закреплена в федеральном законе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Как поясняется в документе, правительство утвердит перечень продовольственных товаров, за которыми будут следить, оценивать и проводить в их отношении комплексный анализ динамики и факторов формирования цен.

Также будет предусмотрено утверждение перечня федеральных ведомств, которые будут получать данные о продавцах и торговых компаниях. Под данными подразумевается информация о продаже и поставках продовольственных товаров, о сумме прибыли, доходов и расходов хозяйствующих субъектов, пишут Вести.