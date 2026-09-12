Сызранский театр «ТИГР» продолжает работу при поддержке Фонда президентских грантов

Главной частью проекта является подготовка цикла форум-спектаклей «Чувства». Первая часть раскрыла многогранный мир дружбы. В ней звучали темы взаимопонимания, доверия, поддержки и верности.

Во второй части «Чувств», которая сейчас готовится, театр обращается к одной из самых тонких и важных связей – к отношениям родителей и детей.

Подготовка спектаклей ведётся под руководством режиссёра театра Евгении Знмлянцевой.

Спектакли проходят в интерактивном формате: зрители могут по‑настоящему включаться в действие и стать частью этих историй.

«Через творчество мы раскрываем темы, которые особенно волнуют подростков и наших ребят. Театр – один из самых эффективных инструментов для того, чтобы донести эти темы до зрителя», – отмечает руководитель общественной организации «Сила воли» Радик Шафеев.

В рамках проекта, на регулярной основе проходит работа с психологом Руфией Айнетдиновой. В процессе актёры учатся не просто проигрывать ситуации на сцене, но и формируют личностные навыки, которые помогают им в обычной жизни.

В результате занятий по пластике под руководством Ольги Комзовой актёры могут ярче передавать эмоции и делать сценический образ более выразительным. Также в ближайшее время возобновятся занятия с педагогом по вокалу Еленой Стёпиной, на которых идёт работа над вокальной составляющей проекта.

Проект «Цикл форум-спектаклей "Чувства"» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фото: Министерство культуры Самарской области