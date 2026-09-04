По «Пушкинской карте»: Самарский театр драмы отправится в Жигулёвск со спектаклями

Самарский академический театр драмы им. М. Горького продолжает встречаться с театралами не только на родной сцене, но и в других городах Самарской области.

10 сентября Самарский театр драмы отправится в Жигулёвск, чтобы представить два спектакля на сцене Жигулёвского Дворца культуры.

Зрители увидят постановки «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (12+) в 13.00 и «Шесть блюд из одной курицы» (16+) в 18.00, которые можно посетить по программе «Пушкинская карта». Выезд областного театра в Жигулёвск станет подарком школьникам и студентам к началу нового учебного года.

Такие мероприятия позволяют жителям городов и районов губернии познакомиться с репертуаром Самарского академического театра драмы, не выезжая в Самару.

Особое значение это имеет для молодых зрителей, которые смогут воспользоваться возможностями программы «Пушкинская карта» и разнообразить свой культурный досуг.

Фото: минкульт СО