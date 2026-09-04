Спортсмены региона - призеры всероссийских соревнований по шашкам «Волжские зори»

С 22 по 30 августа в Самаре проходили всероссийские соревнования по русским шашкам «Волжские зори», посвященные памяти заслуженного тренера России А.Я.Рабиновича.

Турнир собрал 230 участников из 27 регионов страны.

По итогам соревнований сборная Самарской области одержала победу в общем зачете, завоевав наибольшее количество медалей.

Молниеносная игра:

Мария Звада - золото

Олег Дашков - серебро

Матвей Максимец (до 11 лет)

Всеволод Крашенинников (до 9 лет) - бронза

Быстрая игра:

Мария Звада - золото

Олег Дашков

Султан Канюкаев (до 11 лет)

Михаил Пермяков (до 14 лет)

Матвей Максимец (до 14 лет) - серебро

Дмитрий Ероскин (до 17 лет)

Классическая программа:

Олег Дашков - золото

Лев Пимурзин (до 9 лет) - серебро

Денис Милосердов (до 17 лет)

Анна Спицина (до 9 лет) - бронза

Василиса Светлова (до 11 лет)

Андрей Милосердов (до 11 лет)

Фото: минспорта СО