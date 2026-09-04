В регионе стартует второй этап  Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»

В Самарской области стартует второй этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», цель которого - отметить лучших представителей одной из самых уважаемых профессий. Первый, районный, этап завершился 20 августа. По его итогам определили троих победителей. В их число вошли: Владимир Машков из Нефтегорска, Леонид Гайдук из Сызрани и Ильхам Юсупов из Похвистнево.

7 сентября в 11-00, в пресс-центре издательского дома «Комсомольская правда» (г. Самара, ул. Лесная, д. 9) состоится встреча финалистов первого этапа конкурса. Участники расскажут об особенностях службы участковых уполномоченных полиции, о том, как пришли в эту профессию и как проходят их трудовые будни.

Совсем скоро жителям региона предстоит определить финалиста конкурса МВД России, который будет представлять нашу область на всероссийском уровне, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области