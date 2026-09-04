В Самаре открыли движение по улице Полевой

Сегодня, 4 сентября, восстановили маршруты общественного транспорта, действовавшие до введения ограничений.

Департамент транспорта областной столицы официально подтвердил возобновление движения на проблемном участке улицы Полевой. С утра пятницы транспортные средства вновь получили возможность беспрепятственно следовать от пересечения с Самарской до Садовой в направлении из города, где на протяжении почти двух месяцев был организован объезд в связи с масштабными работами по переустройству систем газоснабжения.

Как сообщили в ведомстве, коммунальные службы завершили активную фазу вмешательства в инженерные сети, что позволило демонтировать временные ограждения и вернуть проезжую часть в штатный режим эксплуатации. Вместе со снятием ограничений привычную траекторию движения обрели и маршруты общественного транспорта: теперь пассажиры могут рассчитывать на автобусы под номерами 2, 23, 24, 41, 47, 50 и 91, которые следуют по утверждённым графикам без отклонений от прежней схемы.

В департаменте отметили, что все плановые мероприятия по переустройству газопровода на данном отрезке проведены в полном объёме, а дорожное полотно приведено в соответствие с нормативными требованиями. Водителям напоминают, что на соседних улицах, где ещё сохраняются локальные точечные работы, необходимо быть внимательными и ориентироваться на временные знаки.

Напомним, Полевая была закрыта для проезда с начала июля 2026 года, пишет Обоз-инфо.