Сызранка украла телевизор и ковер из расселенного дома

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от местной жительницы 1961 года рождения о хищении ее имущества стоимостью 10 тысяч рублей из квартиры расселенного дома.

Полицейские осмотрели место происшествия и прилегающую к нему территорию, подробно опросили собственницу и установили, что из квартиры признанного аварийным и расселенного дома на ул. Комбайнерской пропали телевизор и шерстяной ковер, изготовленный в середине ХХ века. Заявитель предоставила полицейским фотографию, документы и подробное описание пропавшего имущества. Сотрудник дежурной части ориентировал на розыск похищенного личный состав Межмуниципального управления.

В ходе проведения мероприятий по установлению свидетелей и очевидцев происшествия сотрудники уголовного розыска посетили соседей потерпевшей и в одной из комнат заметили напольное покрытие, по описанию схожее с похищенным.

Отвечая на вопросы оперативников, проживающая в квартире женщина признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что в квартиру соседей забралась через окно. Злоумышленница надеялась, что собственники не скоро приедут и её поступок останется незамеченным. В присутствии понятых женщина добровольно выдала сотрудникам полиции похищенное имущество.

В настоящее время в отношении ранее не судимой местной жительницы 1990 года рождения Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. Б ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.