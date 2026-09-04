России спрогнозировали усиление газовой зависимости от Китая

К 2030 году более половины всего объема экспорта российского газа будет приходиться на Китай. Усиление зависимости от этого рынка сбыта спрогнозировал вице-премьер РФ Александр Новак в рамках выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Его слова приводит РИА Новости.

Через четыре года, ожидает заместитель главы правительства, китайские покупатели будут обеспечивать свыше 60 процентов экспортных поставок российского газа. Если прогноз Новака сбудется, КНР с большим отрывом станет главным импортером отечественного топлива.