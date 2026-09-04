Самарский государственный технический университет стал единственным вузом-организатором олимпиады «Я – профессионал» из Самарской области

3 сентября в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная старту X сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» – проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» . В мероприятии приняли участие представители вузов-организаторов, партнеры олимпиады и выпускники первых сезонов. Участники обсудили развитие олимпиадного движения, новые возможности для студентов и роль проекта в подготовке востребованных специалистов для экономики страны.

Одним из спикеров стал ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков. СамГТУ - единственный вуз Самарской области, ставший организатором олимпиады в 2026–2027 учебном году. Дмитрий Быков рассказал о значимости этого события, а также обозначил планы на предстоящий сезон. В частности, он остановился на задачах по сопровождению трека олимпиады по направлению «Биотехнологии», где СамГТУ выступает в роли вуза-организатора.

За десять лет олимпиада «Я – профессионал» стала одной из крупнейших площадок для развития профессионального потенциала студентов, к участию присоединились более 1,6 млн. студентов из всех регионов России и 147 стран мира. Количество направлений выросло с 27 в первом сезоне до 68 в юбилейном X сезоне, а число вузов-организаторов увеличилось с 10 до 37. Сегодня в экосистему олимпиады входят более 1 100 вузов-участников и свыше 750 работодателей, которые помогают студентам получить практический опыт, пройти стажировки и построить профессиональную траекторию.

В X сезоне студентам российских вузов будет доступно 68 направлений. Возможность проверить свои знания и решить практические задачи получат представители самых разных областей – от инженерии и естественных наук до медицины, образования, предпринимательства и цифровых технологий.

«Сегодня Россия идет к технологическому лидерству – это национальная цель, которую поставил наш Президент Владимир Владимирович Путин. Для ее достижения нам нужны талантливые молодые кадры. Эта олимпиада, которая входит в национальный проект «Молодёжь и дети», с успехом помогает их готовить – она создала условия и возможности для профессиональной реализации уже сотен тысяч студентов. Каждый из них – кадровая опора России в разных сферах: от дизайна и туризма до искусственного интеллекта, квантовых технологий и освоения космоса», – говорится в приветственном адресе заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Новыми направлениями юбилейного сезона стали «Инновационное предпринимательство», «Организация работы с молодежью», «Селекция и генетика сельскохозяйственных растений». Кроме того, были расширены направления «Авиастроение и разработка беспилотных воздушных систем», «Педагогика образования» и «Эффективные энергетические системы».

«Олимпиада «Я – профессионал» подтверждает: высокий результат рождается в сильной университетской среде. За каждой победой стоят не только личная настойчивость и талант, но и преподаватели, наставники, научные руководители, команды вузов. Каждый сезон в олимпиаде участвуют студенты порядка 1 100 вузов и филиалов. Именно университет дает студенту пространство, где можно пробовать, ошибаться, расти и превращать интерес к предмету в профессиональное достижение», – сказала заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Задания олимпиады разрабатываются вузами совместно с индустриальными партнерами и позволяют студентам работать с реальными профессиональными задачами. Участников X сезона ждут карьерные мероприятия, программы развития, знакомство с представителями компаний и возможность получить опыт, необходимый для дальнейшего профессионального роста. Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» входит в национальный проект «Молодёжь и дети», реализуемый по решению Президента России Владимира Путина. Проект направлен на поддержку молодых людей, развитие их профессионального потенциала и создание условий для самореализации.

Регистрация на участие в X сезоне продлится с 3 сентября по 10 ноября 2026 года. Стать участниками проекта могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов вне зависимости от формы обучения. Отборочный этап состоится с 13 по 29 ноября, заключительный этап пройдет с февраля по апрель 2027 года, а итоги сезона будут объявлены в мае–июне 2027 года.

Фото: платформа «Россия - страна возможностей»