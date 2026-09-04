Молодежка Народного фронта провела урок кибербезопасности для самарских школьников

В День солидарности в борьбе с терроризмом активисты Молодежки Народного фронта Самарской области провели в школе №162 урок безопасности в рамках проекта «Кибердружина». Мероприятие было направлено на повышение цифровой грамотности учащихся и защиту молодёжи от современных интернет-угроз.

3 сентября - трагическая дата, напоминающая о событиях в Беслане и объединяющая общество в стремлении противостоять терроризму во всех его проявлениях. Сегодня угрозы всё чаще перемещаются в цифровую среду: это и попытки вербовки через мессенджеры, и распространение фейков, и кибермошенничество. Именно поэтому проект «Кибердружина» выходит на первый план в воспитательной работе с подрастающим поколением .

На встрече со школьниками волонтёры движения рассказали, как распознавать манипуляции в сети, защитить свои персональные данные и не стать жертвой злоумышленников. На конкретных жизненных примерах были разобраны тактики мошенников и способы противодействия им. Особое внимание уделили тому, как отличить безопасный контент от деструктивного и куда обращаться при обнаружении подозрительной информации.

«Современные угрозы не всегда выглядят страшно - часто они маскируются под обычный "привет" в мессенджере. Задача нашего проекта "Кибердружина" - научить людей видеть опасность там, где её не замечают, и сформировать культуру безопасного поведения в интернете», - отметила координатор Молодежки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

Проект «Кибердружина» объединяет десятки тысяч активистов по всей стране, ежедневно защищая российское интернет-пространство от фейков, дезинформации и провокаций.