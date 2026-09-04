В Самаре стартует чемпионат России по северной ходьбе

С 4 по 6 сентября лыжная база «Чайка» стала центром притяжения любителей северной ходьбы. Сегодня и завтра здесь проходят официальные соревнования - чемпионат России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба».

Соревнования проводятся на дистанциях 5 и 14,5 км. Участники - сильнейшие спортсмены из 20 регионов России: от Мурманска до Томска.

А в воскресенье на нижней поляне «Чайки» пройдет финал ежегодного областного фестиваля северной ходьбы «Золотые Жигули» с дистанциями для разных уровней спортивной подготовки.

Мероприятия проводятся в рамках госпрограммы «Спорт России» с целью вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом.

Фото: Максим Калинкин / минспорта СО