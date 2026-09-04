КбшЖД: о правилах перевозки животных

Все больше питомцев становятся нашими попутчиками в пригородных поездах! Чтобы поездка была комфортной для всех, Куйбышевская железная дорога и АО «Самарская ППК» напоминают о правилах перевозки животных.

Для мелких собак, кошек и птиц лучше всего использовать клетки или переноски. Их можно разместить на местах для ручной клади (размер не более 180 см по сумме трех измерений)

Если переноски нет, следуйте общим правилам:

- Кошек следует держать в переноске и под контролем их владельцев

- Мелких собак можно перевозить в наморднике или на поводке

- Крупные и служебные собаки должны быть в наморднике и на поводке под присмотром хозяев

Обратите внимание: за перевозку животных и птиц в электропоездах взимается плата в размере 25% от стоимости полного билета.

Квитанцию можно оформить при покупке билета в приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах или на терминалах самообслуживания.

Соблюдайте правила и наслаждайтесь путешествием вместе с вашими четвероногими друзьями, сообщает пресс-служба КбшЖД.