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Врач-педиатр рассказал, почему двигательная активность важна для ребенка

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Врач-педиатр Сызранской центральной городской и районной больницы Владимир Клецов: "Двигательная активность в детстве — это не просто «полезно», а обязательное условие для для полноценного созревания всех систем организма."

Заведующий детским поликлиническим отделением № 5, врач-педиатр, врач-оториноларинголог Сызранской центральной городской и районной больницы Владимир Клецов:

«Двигательная активность в детстве — это не просто «полезно», а обязательное условие для для полноценного созревания всех систем организма. Если ребенок мало двигается, страдает не только его осанка и мышцы.

Это влияет на:
 Иммунитет — ребенок чаще болеет;
 Мозг — хуже запоминает и медленнее соображает;
Настроение — быстрее устает и капризничает.
Проще говоря: движение — это топливо для всего организма.

Как приучить ребенка к активности без скандалов и слез?
3 простых правила, которые работают:

 Делайте вместе, а не заставляйте. Для младших возрастных групп мотивирующий фактор — участие взрослых. Не требуйте выполнения упражнений «в одиночку». Вместо этого предложите короткие парные серии - зеркальные повторения движений, перебрасывание предметов, соревнование «кто дольше удержит равновесие» — это снимает тревожность и формирует позитивную привязку.

 Начинайте с простого, усложняйте постепенно. Не требуйте от ребенка сразу сложных упражнений. Если он не умеет делать приседания или наклоны, то сначала научите его легким вариантам, а потом уже усложняйте. Не заставляйте делать «через силу» — если ребенок не может, значит, вы выбрали слишком сложное задание. Это вызовет только разочарование.

 Встраивайте движение в обычные дела. Не нужно выделять специальное время для «зарядки». Движение можно вплести в повседневные моменты — это очень эффективно. Микродвижения эффективно встраиваются в паузы между занятиями — 2–3 минуты на растяжение мышц-разгибателей, смена положения стоп во время чтения, ходьба по комнате во время устного ответа.

Помните, движение — это не «обязанность», а естественная потребность ребенка. Задача родителей— не заставлять детей бегать и прыгать, а создать условия, где это происходит само собой и с удовольствием. Лучший способ приучить ребенка к движению — двигаться вместе с ним».

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина Сызрань

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