Секреты культовых советских фильмов раскроет новая выставка в СОУНБ

9 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу выставка «„Мосфильм“ – Золотая коллекция триумфов». Экспозиция рассказывает об истории создания художественных фильмов, составляющих золотой фонд нашей страны, об их значимости и влиянии как на отечественный, так и на мировой кинематограф.

«„Мосфильм“ – Золотая коллекция триумфов» – передвижная фотовыставка, организованная киноконцерном «Мосфильм» и телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция». На стендах размещены архивные фотографии со съёмочных площадок и пояснительные материалы к ним. Для каждого кадра эксперты киноконцерна и телеканала подобрали малоизвестные и редкие факты из истории создания самых любимых народом фильмов – лидеров советского кинопроката, триумфаторов международных кинофестивалей, картин, оставивших след в истории мирового кино.

Киноконцерн «Мосфильм» в 2024 году переступил столетний рубеж своей грандиозной истории: уже более века он дарит зрителям шедевры, которые оказали влияние на мировой кинематограф и стали частью культурного кода россиян. В последние годы «Мосфильм» проделал колоссальную работу по реставрации и цифровизации киноархива, и теперь шедевры киностудии можно смотреть в формате высокой чёткости.

В рамках проекта «„Мосфильм“ – Золотая коллекция триумфов» в Самарской областной универсальной научной библиотеке также планируются кинопоказы отреставрированных версий фильмов. Первый сеанс состоится сразу после открытия выставки – 9 сентября в 18:00.

В рамках кинопоказов зрители смогут увидеть следующие фильмы:

Баллада о солдате (1959)

Броненосец Потемкин (1925)

Служебный роман (1977)

Еще раз про любовь (1968)

Зеркало (1974)

Девчата (1961)

Ко мне, Мухтар (1964)

Летят журавли (1957)

Москва слезам не верит (1979)

Экипаж (1979)

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществе нашей библиотеки «ВКонтакте».

9 сентября 2026 года, 17:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, холл 1 этажа.

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Фото: пресс-служба СОУНБ