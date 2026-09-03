 У Вечного огня в Самаре прошла памятная акция в День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Самаре почтили память жертв теракта, произошедшего в Беслане 22 года назад. В парке Победы состоялась памятная акция «Общая память, общая боль», организованная Самарским Дворцом ветеранов при поддержке администрации города Самары. Цветы к Вечному огню возложили участники и ветераны СВО, представители общественных организаций, члены Ассоциации «Во имя памяти и чести», ветераны войны и труда, школьники, представители Осетинского национально-культурного центра «Алания», жители Самары.



«Прошло больше 20 лет со дня трагедии в Беслане, но боль не утихает. Мы выражаем слова сочувствия всем, кто потерял родных и близких, лишился самого дорогого — детей. И вспоминаем подвиг бойцов спецподразделений, которые спасли мирное население. Многие — ценой собственной жизни. Сегодня, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции ежедневно совершают боевой подвиг, мы должны — каждый на своем месте — строить будущее, в котором таких трагедий не будет. Не нужно быть сотрудником спецслужб, чтобы вносить свой вклад. Достаточно быть человеком. Вечная память жертвам терроризма и низкий поклон тем, кто противостоит этому злу», – подчеркнул глава города Самары Иван Носков.



В память о погибших во время бесланской трагедии и других жертвах террористов была объявлена минута молчания. Участники мемориального мероприятия вспоминали Будённовск, Кизляр, Каспийск, Буйнакск, Волгодонск, Москву, Беслан, Санкт-Петербург, Керчь, Казань, Ижевск, Старобельск и их жителей — десятки и сотни жертв. К мемориальной акции присоединилась и Карина Сокурова, участница событий 2004 года в школе № 1 города Беслана. Тогда совсем юная 18-летняя ученица 11 класса пришла на торжественную линейку в День Знаний и стала одной из заложниц.



«Тогда было очень страшно: внезапно появились мужчины с автоматами, нас начали загонять в спортзал, звучали плач, крики. Никто не понимал, что происходит. Больше всего я переживала о своих братьях — один смог сбежать, а со вторым мы находились вместе в спортзале. Когда нас спасли, было невероятное ощущение свободы, того, что ты можешь обнять своих близких и кошмар наконец-то закончился», – поделилась Карина Сокурова.



Трагические события в Беслане (Северная Осетия) происходили с 1 по 3 сентября 2004 года. Боевики захватили в заложники учеников, родителей и учителей в здании школы № 1 — всего более 1000 человек. В результате теракта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

Фото: пресс-служба администрации Самары