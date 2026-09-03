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Вячеслав Федорищев встретился с тольяттинским спортсменом Кириллом Косимовым

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Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с тольяттинским спортсменом Кириллом Косимовым, его семьей и тренерами.

Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с тольяттинским спортсменом Кириллом Косимовым, его семьей и тренерами.

"Напомню, недавно на первенстве мира по прыжкам в воду в Хорватии Кирилл одержал две победы, завоевав золотую медаль в индивидуальных прыжках с вышки 10 метров и в синхронных прыжках вместе со спортсменом из Пензы Мирославом Киселевым. А до этого занял первое место на первенстве Европы в Будапеште с блестящим результатом.

Воспитанника спортивной школы олимпийского резерва №10 «Олимп» тренируют Ирина Донцова и Александр Кандрашин. За высокими результатами Кирилла и его тренеров - большой труд, упорство и воля. Гордимся, желаем побед и в будущем - Кирилл сейчас рассматривается как кандидат в национальную сборную команду России по подготовке и участию в Олимпийских играх 2028 года.

Нашего спортсмена поддерживает его семья: родители Рахим Инусович и Лариса Александровна, сестра, брат. Очень гордится Кириллом и его бабушка Надежда Анатольевна. Она воспитала 11 детей, сейчас у нее уже 50 внуков, Кирилл один из них. Обо всех она рассказывает с большой теплотой и любовью. С такой крепкой поддержкой огромной семьи у Кирилла точно все получится.

Помогут со своей стороны и региональные органы власти. Узнал на встрече, что в школе, где тренируется спортсмен, вышка для прыжков требует ремонта. К тому же пора обновить мостки-трамплины. Также нужно особое оборудование для бассейна - воздушная подушка, обеспечивающая дополнительную безопасность прыжков. Правительство проработает возможность как можно скорее создать все необходимые условия для эффективных тренировок.

Сейчас Кирилл готовится к соревнованиям, в том числе к Спартакиаде сильнейших, новым международным стартам. Пожелал ему удачи" - рассказал губернатор.

 

Фото: Канал в "МАКСе" губернатора Вячеслава Федорищева

 

 

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