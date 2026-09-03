В  Загородном парке Самары пройдет фестиваль здоровья

6 сентября в Загородном парке при поддержке министерства здравоохранения Самарской области в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия» пройдет масштабный фестиваль здоровья «Самара. Здоровье. 2026». (0+)

Мероприятие объединит на одной площадке современные методы диагностики и консультации специалистов региона. Главная цель фестиваля — сделать качественную медицинскую профилактику доступной каждому жителю губернии.



Что ждет гостей?

С 11.00 до 18.00 будут работать мобильные пункты бесплатной диагностики:



