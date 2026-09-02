Медицинский психолог: 5 правил, как замотивировать ребенка заниматься спортом

Заведующая отделением медико-психологической помощи, медицинский психолог Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская:



"Для ребенка , в первую очередь, родители являются авторитетом. Дети не слушают наши слова, а смотрят на наши действия.



Покажите ребенку, как нужно заниматься спортом, но не заставляйте. Без лишнего давления старайтесь рассказывать детям обо всех преимуществах здорового образа жизни и сами соответствуйте ему. Аргументы должны соответствовать возрасту ребенка.



Начните заниматься вместе и не пропускайте занятия, иначе ребенок увидит, что вы сами не следуете своим словам и действиям. Совместные занятия спортом укрепляют не только здоровье, но и взаимоотношения с ребенком.



Тренировка сама по себе - это стресс для организма и выход из зоны комфорта. Поэтому каждую тренировку лучше заканчивать приятной похвалой. Не ругайте за неудачи. Хвалите не только за победы, но и за любые достижения ребенка. Прийти на тренировку в плохую погоду, вместо игры в компьютер - уже достижение.



Дайте возможность попробовать разные направления, и оставьте выбор за ребенком.



Учитывайте характер ребенка. Активным детям могут понравиться командные игры, а спокойным детям — индивидуальные занятия.



И помните, что важны не победы в спорте, медали или места на соревнованиях, а здоровое и бережное отношение к своему телу, хороший настрой и добрые взаимоотношения между вами и вашим ребенком".