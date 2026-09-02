Самарская область - в ТОП-10 регионов по объему привлеченного финансирования МСП в сфере образования

В Самарской области зарегистрировано 1846 малых и средних предприятий, работающих в сфере образования. За год число субъектов МСП в этом секторе выросло на 10%, а за пять лет показатель увеличился на 79%. Основная масса МСП сосредоточена в сегменте дополнительного обучения детей и взрослых – это различные образовательные онлайн и офлайн курсы, автошколы, спортивные секции, языковые школы и др.

Предприниматели в сфере образования активно пользуются мерами господдержки. Так, по объему привлеченного финансирования в рамках Национальной гарантийной системы Самарская область входит в первую десятку регионов России.

НГС объединяет различные инструменты, которые помогают МСП привлекать финансирование. К ним относятся микрозаймы и поручительства, льготные кредиты, «зонтичный» механизм поручительств Корпорации МСП.

«Программы финансовой поддержки дают бизнесу реальные инструменты для работы и развития. Льготное финансирование на специальных условиях позволяет получить средства на запуск нового дела или поддержку действующего предприятия», - подчеркнул зампредседателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

За год в России количество малых и средних предприятий в образовательной отрасли выросло на 10% и достигло 94,4 тысяч.

С начала 2026 года объем привлеченного финансирования в рамках Национальной гарантийной системы вырос на 43% почти до 1 млрд рублей, а число получателей поддержки - в 2,3 раза.

«МСП активно формируют этот сегмент, предоставляя все больше возможностей для обучения и развития детей в самых разных направлениях и форматах. При создании и развитии таких бизнесов предприниматели стали чаще использовать механизмы господдержки», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Более 90% МСП в образовательной среде осуществляют деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. Только 14% МСП имеют наемных работников.

Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, помощь со сбытом продукции. Всю информацию по доступным мерам поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru и по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63. Эта работа ведется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».