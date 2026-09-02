В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в регионе в Самарской области завершён ремонт 5 объектов опорной сети общей протяжённостью 29 км.

Работы выполнены на участках дорог:

— Кинель – Богатое – Борское (Борский район);

— Московское шоссе в Самаре (от ул. Мичурина до пр. Кирова);

— Волжский – Курумоч – «Урал» (Красноярский район);

— Самара – Бугуруслан (Кинельский район);

— Борма – Кошки – Погрузная (Елховский район).

На объектах уложено новое покрытие, обновлена разметка, в населённых пунктах обустроены тротуары и установлено освещение.

До конца 2026 года завершится капремонт путепровода на трассе «Самара – Большая Черниговка». Активно ведутся работы на Обводном шоссе Тольятти (12 км) — объекте с ежедневной интенсивностью движения около 40 тыс. автомобилей. Здесь предусмотрены расширение проезжей части, устройство ливневой канализации, тротуаров, освещения и барьерных ограждений. Окончание ремонта — 2027 год.

Опорная сеть формирует транспортный каркас региона, обеспечивая связь между муниципалитетами и промышленными центрами. По поручению Президента России к 2030 году доля таких дорог, соответствующих нормативам, должна достичь 85%. В Самарской области их общая протяжённость превышает 1,5 тыс. км.

Фото: минтранс СО