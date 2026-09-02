В Самаре подвели промежуточные итоги работы городского информационно-справочного центра, открытого в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». С начала 2026 года его, а также новые ярмарочные павильоны, оформленные в едином стиле с Центром, посетили более 3 тысяч человек, в том числе порядка 2 тысяч — в течение летнего сезона.



«Туристический информационно-справочный центр востребован и стал неотъемлемой частью современной туристической инфраструктуры Самары. Это своего рода лицо города для гостей и то место, где отчасти формируется первое впечатление о нем. Когда турист получает понятный, детально проработанный маршрут, качественную и достоверную информацию, а главное, чувствует заботу и искреннее гостеприимство, он не только с большей вероятностью возвращается в Самару снова, но и рекомендует наш город друзьям и знакомым», – подчеркнула первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.



В информационно-справочном центре жители и гости областной столицы могут получить информацию о достопримечательностях и туристических событиях, экскурсионных маршрутах в Самаре, забрать с собой печатные информационные материалы — буклеты, карты, каталоги и путеводители по самарским достопримечательностям. Кроме того, посетителям предлагают пройти туристический маршрут «В поисках лунного света» — экскурсию-квест в поисках «шлетунов», а затем получить приятный мини-подарок.



«Всегда встречаем гостей с улыбкой. Знакомим с картой города, консультируем по конкретным туристическим маршрутам, куда можно сходить с детьми, рассказываем, где попробовать блюда волжской кухни и какую сувенирную продукцию купить, летом рекомендуем обязательно побывать на наших самарских пляжах. При необходимости помогаем решить бытовые вопросы — в основном это актуально для тех, кто приплыл в Самару по Волге и только «заходит» в город», – поделилась специалист информационно-справочного центра Самары Татьяна Калинина.



Для удобства посетителей территория туристического информационно-справочного центра, который работает ежедневно с 10:00 до 20:00, оборудована зонами отдыха, где можно зарядить гаджеты и перекусить. К концу октября около Центра на Речном вокзале при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будут установлены еще шесть сувенирных павильонов.



Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, является преемником нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он направлен на развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных удобных поездок.

Фото: пресс-служба администрации Самары