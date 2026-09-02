В Тольятти инвестор модернизирует металлургический комплекс с объемом инвестиций 12 млрд рублей

В 2025 году на ПМЭФ между Правительством региона и АО «Волгацеммаш» было подписано соглашение о реализации проекта в Тольятти.

Сейчас на площадке предприятия продолжается активная фаза проектирования современного производства холоднокатаного проката из нержавеющих и других специальных сталей с общим объемом инвестиций – 12 млрд рублей.

Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев посетил производственную площадку и ознакомился с ходом проектных работ.

Он отметил, что вместе с инвестором идет проработка подходящих мер господдержки, включая получение статуса резидента ТОР, заключение специального инвестиционного контракта и СЗПК.

«Нам важно, чтобы проект был успешно реализован, запущен в обозначенные сроки и вышел на плановые мощности. Обсудили с инвесторами текущие вопросы строительства, привлечения мер поддержки, взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. По каждому проработаем решение с профильными структурами», – прокомментировал Иван Манаев.

Фото: минэкономразвития Самарской области