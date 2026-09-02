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Улица Дачная в Самаре введена в эксплуатацию после капремонта

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2 сентября в Самаре было открыто движение по капитально отремонтированной улице Дачной. Работы выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на участке протяженностью 640 метров.

2 сентября в Самаре было открыто движение по капитально отремонтированной улице Дачной. Работы выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на участке протяженностью 640 метров. В открытии дороги приняли участие первый заместитель губернатора - председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов, глава города Самары Иван Носков, начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Игорь Бобров, депутаты Самарской Губернской Думы Роман Балтер и Александр Живайкин.

В ходе капремонта на улице Дачной уложено более 9,3 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, около 5 тысяч квадратных метров тротуаров, оборудованы 54 новые светоточки, засеяно свыше 5,7 тысяч квадратных метров газонов, установлено 800 погонных метров ограждений, искусственные дорожные неровности, дорожные знаки и светофоры, нанесена разметка. Также здесь обустроены парковочные карманы и пандусы для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Предварительно специалисты ресурсоснабжающих организаций переустроили все подземные коммуникации водо- и теплоснабжения, канализацию. Электрические сети и кабельные линии убраны под землю, что обеспечило на данном участке дороги «чистое небо».

«Участок дороги по улице Дачной от Чернореченской до Пензенской стал еще одной транспортной артерией, которая связала Ленинский и Железнодорожный районы города. Объект сложный с точки зрения согласования каждого этапа реконструкции — от замены коммуникаций до устройства ливневой канализации. Специалисты уложили электрические сети по технологии «Чистое небо». Дорога проходит через спальный квартал, по просьбе жителей тротуар сделан широким, обустроены газоны. Сейчас мы уже приступили к ремонту въездов с новой дороги во дворы. Благодарю губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева за финансовую поддержку проекта. Спасибо всем, кто был задействован в работе по реконструкции дороги!» – сказал глава города Самары Иван Носков.

Из городского бюджета выделено более 12 млн рублей на ремонт въездов с новой дороги во дворы. До конца октября подрядчик сделает все въезды на территории Ленинского района, в следующем году — на территории Железнодорожного.

В текущем году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, уже приведен в порядок еще один участок Дачной — от улицы Пензенской до улицы Тухачевского. В целом по профильному нацпроекту в этом году в Самаре будет больше еще на 39 обновленных объектов городской улично-дорожной сети, совокупная протяженность таких дорог составит 32,4 км. Всего же до конца сезона в областной столице приведут в нормативное состояние более 46 км дорог.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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