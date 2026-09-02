Обращение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по случаю Дня российской гвардии

Уважаемые товарищи!

2 сентября в нашей стране отмечается День российской гвардии. Этот праздник, учрежденный Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2000 года в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, сохранения исторической памяти, повышения престижа военной службы, сегодня приобретает особое значение.

Гвардия всегда славилась отвагой и героизмом, стойкостью и мужеством. Эти качества отличают гвардейцев и в наше время. Как и в годы Великой Отечественной войны, воины 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной бригады специального назначения, других гвардейских частей и соединений, достойно выполняют свой долг по защите Отечества на полях специальной военной операции, продолжая ратную славу своих предшественников.

От всей души благодарю вас, дорогие друзья, за верность присяге, преданность нашей Родине, готовность с оружием в руках отстаивать свободу, независимость и национальные интересы России, безопасное будущее наших современников и потомков.

Мы и в дальнейшем будем делать все необходимое для помощи фронту и поддержки ваших семей. Эти задачи для нас всегда в приоритете. Уверен, что вы по-прежнему будете высоко нести знание гвардейцев и вернетесь домой, в нашу Самарскую область, ставшую для вас вторым домом, с победой!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев