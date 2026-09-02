Обращение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по случаю Дня российской гвардии

Я нашел ошибку
Главные новости:
В торжественной обстановке 14 ребят получили из рук министра культуры региона Ирины Калягиной студенческие билеты.
Самарское хореографическое училище в этом году отмечает свой юбилейный двадцатый учебный год
Заведующая отделением медико-психологической помощиг Самарской областной клинической психиатрической больницы Арина Камышанская: "Для ребенка , в первую очередь, родители являются авторитетом."
Медицинский психолог: 5 правил, как замотивировать ребенка заниматься спортом
«ОбъективНО»» – это не только знакомство с творчеством самарских фотографов, но возможность обсуждения тем, предложенных авторами.
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», готовится к открытию выставка «ОбъективНО»
Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев посетил производственную площадку и ознакомился с ходом проектных работ.
В Тольятти инвестор модернизирует металлургический комплекс с объемом инвестиций 12 млрд рублей
В Самарской области зарегистрировано 1846 малых и средних предприятий, работающих в сфере образования.
Самарская область - в ТОП-10 регионов по объему привлеченного финансирования МСП в сфере образования
5 сентября в 17:00 в Самаре, на территории летнего театра Струковского сада, состоится концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением Героя Труда России, народного артиста России Виктора Елис
Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии выступит в Самаре к 440-летию города
2 сентября в Самаре было открыто движение по капитально отремонтированной улице Дачной. Работы выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на участке протяженностью 640 метров.
Улица Дачная в Самаре введена в эксплуатацию после капремонта
Более 2 тысяч человек посетили туристический информационно-справочный центр с ярмарочными павильонами в Самаре за лето.
В Самаре подвели промежуточные итоги работы городского информационно-справочного центра
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.75
0.37
EUR 100.6
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет выставка спецтехники «Потрогай грузовик!»
Музей Эльдара Рязанова запускает киноклуб «Притворщики» (12+)
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Обращение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по случаю Дня российской гвардии

229
Гвардия всегда славилась отвагой и героизмом, стойкостью и мужеством. Эти качества отличают гвардейцев и в наше время.

Уважаемые товарищи!

2 сентября в нашей стране отмечается День российской гвардии. Этот праздник, учрежденный Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2000 года в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, сохранения исторической памяти, повышения престижа военной службы, сегодня приобретает особое значение.

Гвардия всегда славилась отвагой и героизмом, стойкостью и мужеством. Эти качества отличают гвардейцев и в наше время. Как и в годы Великой Отечественной войны, воины 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной бригады специального назначения, других гвардейских частей и соединений, достойно выполняют свой долг по защите Отечества на полях специальной военной операции, продолжая ратную славу своих предшественников.

От всей души благодарю вас, дорогие друзья, за верность присяге, преданность нашей Родине, готовность с оружием в руках отстаивать свободу, независимость и национальные интересы России, безопасное будущее наших современников и потомков.

Мы и в дальнейшем будем делать все необходимое для помощи фронту и поддержки ваших семей. Эти задачи для нас всегда в приоритете. Уверен, что вы по-прежнему будете высоко нести знание гвардейцев и вернетесь домой, в нашу Самарскую область, ставшую для вас вторым домом, с победой!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В торжественной обстановке 14 ребят получили из рук министра культуры региона Ирины Калягиной студенческие билеты.
02 сентября 2026, 17:57
Самарское хореографическое училище в этом году отмечает свой юбилейный двадцатый учебный год
В торжественной обстановке 14 ребят получили из рук министра культуры региона Ирины Калягиной студенческие билеты. Общество
95
«ОбъективНО»» – это не только знакомство с творчеством самарских фотографов, но возможность обсуждения тем, предложенных авторами.
02 сентября 2026, 17:29
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», готовится к открытию выставка «ОбъективНО»
«ОбъективНО»» – это не только знакомство с творчеством самарских фотографов, но возможность обсуждения тем, предложенных авторами. Общество
154
В Самарской области зарегистрировано 1846 малых и средних предприятий, работающих в сфере образования.
02 сентября 2026, 16:55
Самарская область - в ТОП-10 регионов по объему привлеченного финансирования МСП в сфере образования
В Самарской области зарегистрировано 1846 малых и средних предприятий, работающих в сфере образования. Общество
201
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре продлили ограничение движения по улицам Полевой и Садовой
2 сентября 2026  10:19
В Самаре продлили ограничение движения по улицам Полевой и Садовой
285
Трамваи снова пошли по Ново-Садовой в Самаре после капремонта
2 сентября 2026  10:02
Трамваи снова пошли по Ново-Садовой в Самаре после капремонта
355
Во вторник, 1 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной – одно из старейших учебных заведений региона, основанное в 1867 году.
1 сентября 2026  17:03
Вячеслав Федорищев в День знаний посетил Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной
700
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии Самарского государственного медицинского университета посвященном Дню знаний.
1 сентября 2026  15:29
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии СамГМУ, посвященном Дню знаний
715
Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь в Самарской области
1 сентября 2026  13:25
Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь в Самарской области
609
Весь список