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Начальника пожарной части СИЗО-4 УФСИН СО проводили на заслуженный отдых

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В СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное проводам на заслуженный отдых начальника пожарной части подполковника внутренней службы Дмитрия Викторовича Саванеева.

В СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное проводам на заслуженный отдых начальника пожарной части подполковника внутренней службы Дмитрия Викторовича Саванеева

Дмитрий Викторович посвятил значительную часть своей жизни службе в пожарной охране. За годы профессиональной деятельности он прошел большой служебный путь, приобрел богатый опыт, заслужил уважение коллег и внес значительный вклад в обеспечение пожарной безопасности. 

С 22 августа 2017 года Дмитрий Викторович Саванеев возглавлял пожарную часть СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области. Под его руководством личный состав добросовестно выполнял поставленные задачи, обеспечивая надежную защиту от пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

За время службы Дмитрий Викторович принимал участие в тушении около 10 крупных пожаров, а также более чем в 30 мероприятиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Тольятти. Накопленный опыт, профессиональные знания и готовность действовать в самых сложных условиях позволяли ему уверенно выполнять поставленные задачи и принимать грамотные решения. 

Проводы Дмитрия Викторовича прошли в теплой и по-настоящему дружеской атмосфере. Коллеги поблагодарили его за многолетнюю службу, профессионализм, ответственность и преданность выбранному делу. 
«За годы службы Вы заслужили уважение коллег и внесли достойный вклад в обеспечение пожарной безопасности. Ваш профессиональный опыт, ответственность и преданность делу всегда будут служить примером для личного состава», — отметил начальник СИЗО-4 Евгений Термер. 


Особенно трогательным и запоминающимся моментом стали проводы Дмитрия Викторовича по сложившейся традиции пожарной охраны. Коллеги облили его водой из пожарных рукавов, символически «смывая» с формы сажу и копоть, накопившиеся за годы службы. Этот ритуал является знаком уважения к пожарному, завершившему свой многолетний служебный путь, и символизирует начало нового жизненного этапа.

 

 

Фото:  пресс-служба УФСИН России по Самарской области 

Теги: Самара

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