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Первая гостиница региона внедряет бережливые технологии по стандартам нацпроекта

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В Самарской области первое предприятие сферы туризма приступило к внедрению бережливых технологий.

В Самарской области первое предприятие сферы туризма приступило к внедрению бережливых технологий. К федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» присоединился владелец гостиницы АМАКС «Юбилейная» в Тольятти — ООО «Луч».
Рабочая группа предприятия завершила первый модуль обучения методикам бережливого производства. Персонал разобрал пять видов потерь: лишние перемещения, ожидания, перепроизводство и другие факторы, которые замедляют работу и увеличивают издержки. Отдельный блок был посвящён системе 5С — подходу к организации рабочего пространства, который помогает избавиться от лишнего, поддерживать порядок и экономить время на поиск нужных предметов. Сотрудники также познакомились с инструментами стандартизированной работы и картирования процессов — методами, которые позволяют наглядно увидеть все этапы работы и найти точки для улучшения.
В сфере гостеприимства бережливые технологии помогают решать те же задачи, что и на заводах: сокращать время, убирать лишние действия и повышать качество. Для ресторанов и кухонных блоков отеля это означает сокращение времени подачи блюд, уменьшение потерь продуктов, оптимизацию маршрутов движения персонала на кухне и стандартизацию операций.
«Быть первыми в регионе — это и большая ответственность, и отличный стимул для развития. В нашей сфере не бывает мелочей: скорость подачи блюд, слаженность работы кухни, улыбка официанта — из этого складывается впечатление гостя о Тольятти, о Самарской области в целом», — прокомментировал директор гостиницы Антон Иванов.
Следующим этапом обучения станет диагностика рабочих процессов в сфере общественного питания. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области сотрудники выявят «узкие места» и разработают план улучшений. После отработки решений в общепите успешный опыт планируется распространить на другие службы отеля.
«Губернатор Вячеслав Федорищев ставит четкие задачи по развитию туризма, привлечению инвестиций и повышению качества сервиса. Учитывая, что наш регион ежегодно посещают до трех миллионов туристов, а объем туруслуг исчисляется миллиардами рублей, высокий уровень гостеприимства становится ключевым преимуществом губернии. Участие гостиниц и других туристических компаний в проекте «Производительность труда» — практический шаг в этом направлении», — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
В Самарской области 231 компания внедряет бережливое производство в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». 70% участников федпроекта представляют обрабатывающие производства, 13% — сельхозпредприятия, 4% — строительство, 3% - транспорт, 8% — торговля, 2% — ЖКХ. 
Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

 

Фото - АМАКС «Юбилейная»

Теги: Самара

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