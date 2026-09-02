Как родителям в Самарской области получить повышенный налоговый вычет

С 1 сентября 2026 года изменились правила получения налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений, негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного страхования жизни. Если часть средств перечисляется по договору, оформленному на ребёнка - в том числе усыновлённого, - предельный размер вычета увеличивается с 400 до 500 тысяч рублей в год на каждого родителя.

Льгота действует, если ребёнку ещё не исполнилось 18 лет, либо он учится очно - до 24 лет. Ключевой момент: 500 тысяч - это общий годовой лимит одного родителя, а не вычет на каждого ребёнка. Но у отца и матери он считается отдельно. Поэтому если оба родителя пополняют договор в пользу ребёнка, семья может получить вычет с суммы взносов до 1 миллиона рублей в год.

Если человек вносит деньги только на собственный договор ПДС, лимит остаётся прежним - 400 тысяч рублей в год. Этот лимит общий для нескольких инструментов: программы долгосрочных сбережений, индивидуального инвестиционного счёта, договоров негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного страхования жизни.

Программа долгосрочных сбережений работает в России с 2024 года. Её участники не только формируют накопления при поддержке государства, но и ежегодно возвращают часть уплаченного налога на доходы физических лиц. При ставке НДФЛ 13% с 400 тысяч рублей взносов можно вернуть 52 тысячи рублей. Для тех, чей доход облагается по более высокой ставке, сумма возврата будет больше.

Оформить вычет можно двумя способами: подать налоговую декларацию или воспользоваться упрощённым порядком через личный кабинет налогоплательщика. В последнем случае налоговая служба получает сведения автоматически — от негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций.

Для Самарской области, где программа долгосрочных сбережений уже стала частью финансовой культуры, нововведение - ещё один повод задуматься о будущем детей. Это не просто налоговая льгота, а способ одновременно копить на семью и возвращать часть средств в семейный бюджет. В настоящее время почти каждый десятый житель региона стал участником программы долгосрочных сбережений.

Фото: минфин СО