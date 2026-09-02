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Представители родительских комитетов региона в числе участников Всероссийского съезда в Москве

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7–8 сентября в Москве, в Национальном центре «Россия», пройдет II Всероссийский съезд родительских комитетов.

7–8 сентября в Москве, в Национальном центре «Россия», пройдет II Всероссийский съезд родительских комитетов. Он объединит 600 участников из всех 89 регионов страны, а также представителей Абхазии и Южной Осетии. Организаторами съезда выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Российское общество «Знание» и Росдетцентр.
В работе съезда примут участие представители родительских комитетов школ, детских садов, колледжей, техникумов и училищ, председатели и члены региональных и муниципальных родительских комитетов, члены Всероссийского родительского комитета, а также специалисты, работающие с родительской общественностью. 
Самарскую область представят 11 делегатов: Анна Барабина из детского сада № 54 «Алёнка» города Тольятти, Сергей Вельмисев из школы села Русская Борковка, Ольга Грачева из школы № 14 «Центр образования» имени Н.Ф. Шутова города Сызрани, Дмитрий Калязин из школы № 7 с углублённым изучением отдельных предметов «Образовательный центр» имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска, Татьяна Кудряшова, Ольга Солдатова из гимназии № 133 города Самары, Илона Трунина из школы № 72 имени Героя Советского Союза А.В. Голоднова города Тольятти, Виталий Шишкин из Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина, а также член всероссийского и представители региональных родительских комитетов Игорь Бочков, Константин Доладов и Юлия Жемкова.
Съезд станет площадкой для обсуждения дальнейшего развития родительского сообщества в России, укрепления взаимодействия семьи, образовательных организаций и государства. В центре внимания — формирование единых подходов к работе родительских комитетов на разных уровнях, повышение компетенций активных родителей, обмен успешными региональными практиками и расширение участия семей в вопросах образования и воспитания детей. 
«Для нас важно, чтобы у активных родителей были не только возможности предлагать свои идеи, но и площадки, где можно обмениваться опытом, учиться друг у друга и обсуждать дальнейшее развитие родительского сообщества. Мы видим, что запрос на живые встречи и прямой разговор действительно есть, и он идет из самих регионов. Совсем недавно мы подвели итоги третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ и вновь увидели множество сильных проектов со всей страны — за каждым из них стоит желание сделать образовательную и воспитательную среду лучше для детей. Поэтому особенно ценно, что на II Всероссийском съезде родительских комитетов мы сможем встретиться с активными представителями регионов уже лично, обсудить их практики, услышать новые предложения и вместе определить, какие решения сегодня наиболее востребованы. Такой открытый обмен поможет сильным инициативам выходить за пределы одной образовательной организации и становиться полезными для гораздо большего числа людей», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Напомним, в третьем сезоне Конкурса инициатив родительских сообществ Российского общества «Знание» грантовые средства в объеме более 18 млн рублей позволят воплотить в жизнь 20 проектов-победителей Самарской области.
«Для Самарской области участие во II Всероссийском съезде родительских комитетов - это возможность не только представить наш регион, но и привезти в губернию лучшие практики со всей страны. Как председатель Совета отцов я хорошо понимаю: родительское сообщество - это сила, которая напрямую влияет на то, как развивается образование и воспитание в школах и детских садах. А как заместитель председателя родительского собрания региона вижу, насколько важно, чтобы активные родители из разных уголков области - от крупных городов до малых сёл - имели единую платформу для обмена опытом. Мы ведём большую работу на местах: школьные советы отцов, проекты отцовского движения, поддержка многодетных семей. И съезд даёт возможность сверить эти практики с опытом других регионов, услышать новые подходы и, что самое важное, — донести до федерального уровня реальные запросы самарских родителей. Уверен, что два дня работы съезда станут толчком для новых инициатив, которые мы продолжим внедрять в нашей области. Впереди — открытый диалог, обмен идеями и конкретные решения», - отметил Константин Доладов,  председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, заместитель председателя родительского собрания Самарской области.
В течение двух дней для участников мероприятия пройдут тематические встречи, мастер-классы, просветительские гостиные, проектные сессии и мастерские лучших практик. Родители смогут обменяться успешными решениями из регионов, обсудить вопросы взаимодействия семьи и образовательных организаций, получить практические знания в сфере воспитания и проектной деятельности, а также сформировать предложения по дальнейшему развитию родительского участия в образовании.
Одним из центральных событий съезда станет заседание Всероссийского родительского комитета. Его участники подведут итоги работы первого состава комитета за два года и обсудят принципы формирования нового состава. Напомним, он был создан по поручению Президента России как постоянно действующий совещательный коллегиальный орган при Министерстве просвещения Российской Федерации, объединяющий активных родителей и экспертов в сфере воспитания. 
Еще одним ключевым событием станет Всероссийское родительское собрание. Обсуждение будет посвящено новому 2026/27 учебному году. В формате открытого диалога родители смогут поднять актуальные вопросы воспитания, профилактики, профориентации, социализации и цифровой безопасности детей. Повестка собрания будет сформирована в том числе на основе вопросов родительского сообщества, которые можно задать через чат-бот «Родительский вопрос Министру» в мессенджере MAX.  
Первый Всероссийский съезд родительских комитетов состоялся в Москве в ноябре 2025 года и объединил 600 представителей всех 89 регионов России. Тогда участники обсудили лучшие практики взаимодействия семьи и школы, вопросы воспитания, развития родительского сообщества и повышения роли родителей в образовательном процессе. Именно по итогам первого съезда были определены ключевые направления дальнейшего развития системы родительских комитетов, которые получат продолжение в этом году.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

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