Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии выступит в Самаре к 440-летию города

5 сентября в 17:00 в Самаре, на территории летнего театра Струковского сада, состоится концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением Героя Труда России, народного артиста России Виктора Елисеева. Коллектив поздравит жителей Самары с наступающим 440-летним юбилеем города и исполнит песни военных лет, произведения советских и современных композиторов, посвященные подвигу и славной истории России, а также народные песни.



Выступление коллектива в Самаре станет частью концертного тура коллектива по городам Центрального и Приволжского федеральных округов России, приуроченного к 10-летию Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 215-летию войск правопорядка.



Отметим, что Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ — один из крупнейших армейских художественных коллективов страны, первый профессиональный коллектив внутренних войск МВД России, созданный в 1973 году. За время своей творческой деятельности ансамбль дал более 9 тысяч концертов, в том числе в горячих точках страны. С 1985 года коллективом руководит народный артист России, профессор Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского, генерал-майор Виктор Елисеев.

Фото: пресс-служба администрации Самары