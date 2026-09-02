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В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», готовится к открытию выставка «ОбъективНО»

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«ОбъективНО»» – это не только знакомство с творчеством самарских фотографов, но возможность обсуждения тем, предложенных авторами.

В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», готовится к открытию выставка «ОбъективНО», на которой будут представлены авторские работы участников Фотообъединения областного Союза журналистов.

Организаторы: Исторический парк «Россия ¬– моя история», Самарское областное отделение Союза журналистов России (СОО СЖР), Фотообъединение СОО СЖР.

«ОбъективНО»» – это не только знакомство с творчеством самарских фотографов, но возможность обсуждения тем, предложенных авторами.
Своими взглядами на мир делятся участники Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России (29 авторов): Алмалиева Екатерина, Афанасьева Екатерина, Григорьева Анна, Давыдов Дмитрий, Демидова Елена, Жулина Наталья, Кейлина Марина, Крайнов Вениамин , Курилов Владимир, Курочкин Сергей, Ларионов Андрей, Меньшенина Ольга, Мишина Екатерина, Назарова Ирина, Петрюк Елена, Привалов Владимир, Раскина Надежда, Рубинчик Владимир, Савельева Ольга , Сесорова Анастасия, Силютина Анна, Стрелец Юрий, Фомина Елена, Чебурашкина Юлия, Чупанин Алексей, Шерман Владислав, Шинкевич Наталия, Шолохова Людмила, Ясинский Константин.
Разнообразие тем и жанров делает интересной выставку для широкой возрастной аудитории¬. Здесь и городская фотография, и архитектура, портреты, пейзажи, репортажная фотография, фотоанималистика. Наряду с классической широко представлены концептуальная фотография, фотоарт, пейзажная, художественная фотография.
Зрители также будут иметь возможность познакомиться с работами самарских фотопутешественников Владимира Рубинчка, Наталии Шинкевич, Владимира Привалова и др., сделанными в последних фотоэкспедициях.
Каждого автора отличают собственное видение действительности, понимание происходящего, свой стиль, свои приемы.
Экспозиция включает 104 работы.
В рамках выставки пройдут творческие встречи, дискуссии.

Выставка «ОбъективНО» будет работать с 5 по 30 сентября 2026 года.
Посетить выставку можно со вторника по воскресенье с 11:00 - 19:00, понедельник - выходной.
Возрастное ограничение 6+. Вход свободный.

Адрес: ТЦ "ГудОк", Исторический парк "Россия – Моя история", г.Самара, ул. Красноармейская, д.131.


Фото:, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России

Теги: Самара

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