В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», готовится к открытию выставка «ОбъективНО», на которой будут представлены авторские работы участников Фотообъединения областного Союза журналистов.



Организаторы: Исторический парк «Россия ¬– моя история», Самарское областное отделение Союза журналистов России (СОО СЖР), Фотообъединение СОО СЖР.



«ОбъективНО»» – это не только знакомство с творчеством самарских фотографов, но возможность обсуждения тем, предложенных авторами.

Своими взглядами на мир делятся участники Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России (29 авторов): Алмалиева Екатерина, Афанасьева Екатерина, Григорьева Анна, Давыдов Дмитрий, Демидова Елена, Жулина Наталья, Кейлина Марина, Крайнов Вениамин , Курилов Владимир, Курочкин Сергей, Ларионов Андрей, Меньшенина Ольга, Мишина Екатерина, Назарова Ирина, Петрюк Елена, Привалов Владимир, Раскина Надежда, Рубинчик Владимир, Савельева Ольга , Сесорова Анастасия, Силютина Анна, Стрелец Юрий, Фомина Елена, Чебурашкина Юлия, Чупанин Алексей, Шерман Владислав, Шинкевич Наталия, Шолохова Людмила, Ясинский Константин.

Разнообразие тем и жанров делает интересной выставку для широкой возрастной аудитории¬. Здесь и городская фотография, и архитектура, портреты, пейзажи, репортажная фотография, фотоанималистика. Наряду с классической широко представлены концептуальная фотография, фотоарт, пейзажная, художественная фотография.

Зрители также будут иметь возможность познакомиться с работами самарских фотопутешественников Владимира Рубинчка, Наталии Шинкевич, Владимира Привалова и др., сделанными в последних фотоэкспедициях.

Каждого автора отличают собственное видение действительности, понимание происходящего, свой стиль, свои приемы.

Экспозиция включает 104 работы.

В рамках выставки пройдут творческие встречи, дискуссии.



Выставка «ОбъективНО» будет работать с 5 по 30 сентября 2026 года.

Посетить выставку можно со вторника по воскресенье с 11:00 - 19:00, понедельник - выходной.

Возрастное ограничение 6+. Вход свободный.



Адрес: ТЦ "ГудОк", Исторический парк "Россия – Моя история", г.Самара, ул. Красноармейская, д.131.





Фото:, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России