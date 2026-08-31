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В Тольятти продолжается масштабное преображение Центральной площади

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Центральная площадь Тольятти приобретает новые очертания. Новое пространство призвано стать точкой притяжения для жителей и гостей города, объединяя зоны отдыха, прогулок и проведения массовых культурных событий.

В Тольятти продолжается масштабное преображение Центральной площади. Сделать территорию комфортной, красивой и удобной для горожан поручил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Новое пространство призвано стать точкой притяжения для жителей и гостей города, объединяя зоны отдыха, прогулок и проведения массовых культурных событий.
Общая площадь объекта благоустройства - 2,5 Га. В настоящее время на площади полностью завершены монолитные работы по устройству фонтана, амфитеатра и тоннеля, а также прокладка основных инженерных сетей. Завершена облицовка чаши фонтана и ручья гранитной плиткой. В полном объеме выполнена геопластика территории, а также активно ведутся работы по озеленению: высажены крупномерные деревья, кустарники и уложен рулонный газон.
«Сердцем» общественного пространства станет плоскостной фонтан. Его конструкция уже неоднократно проходила тестовые запуски. Максимальная высота струй достигает 20 метров, а уникальная система проецирования позволит транслировать на водный экран светомузыкальные и лазерные шоу с анимацией и изображениями.
На территории также оборудуется просторная площадка для проведения городских и региональных мероприятий, концертов и фестивалей со сборно-разборной сценой. В прилегающем сквере будут установлены парковые качели, две детские площадки для разных возрастных групп, малые архитектурные формы, музыкальное оборудование. Для комфорта посетителей предусмотрены санузел, остановочный павильон и зона для парковки.
«Есть такой момент на стройке, когда еще не финал, но ты уже понимаешь — получилось. Сейчас именно такой момент на Центральной площади Тольятти. Виден масштаб и логика пространства, можно в целом прочитать, каким будет итоговое благоустройство. Впереди — завершение работ по озеленению, монтаж малых архитектурных форм, освещения, детских игровых комплексов и финальные работы по покрытиям», - рассказал руководитель генеральной подрядной организации по благоустройству объекта ООО «БЕРСО» Леонид Бойничев.

 

 

Фото:   ООО «БЕРСО»

Теги: Тольятти

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