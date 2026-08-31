В самарском детском саду № 378  открыли аллею ГТО

В Самаре, на территории детского сада № 378, открыли интерактивную Аллею «Готов к труду и обороне». Центральным событием праздника стала церемония вручения знаков ГТО старшим дошкольникам — 46 ребят, успешно выполнивших нормативы первой ступени, получили золотые, серебряные и бронзовые значки.



«Мы системно работаем над тем, чтобы комплекс ГТО становился неотъемлемой частью жизни юных самарцев. В этом году, например, совместно с Министерством спорта Самарской области устанавливаем площадки для выполнения нормативов в школах №№ 77, 80, 87 и 153. Совсем скоро, в новом учебном году ребята проверят там свою силу и выносливость. Аллея ГТО в детском саду — это еще одна важная возможность познакомить самых маленьких жителей города со спортом и ценностями комплекса, привить им любовь к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физкультурой», – отметила заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.



Пространство Аллеи ГТО разделено на три зоны. Это интерактивные кубы, на гранях которых размещены QR-коды с доступом к видеоурокам, нормативам, информации о центрах тестирования и полезным фактам о здоровом образе жизни. Также у воспитанников детского сада теперь есть пьедестал для награждения и талисманы ГТО — пять персонажей-животных, символизирующих ключевые физические качества.



«Это прекрасная инициатива, что в детском саду сделали такую интерактивную площадку с историей и духом ГТО. Дети, их родители, бабушки и дедушки смогут прийти сюда и познакомиться с историей этого движения, узнать, как правильно выполнять нормативы. Здесь закладывается основа и желание заниматься не только комплексом ГТО, но и физкультурой и спортом в целом. Здесь закладывается основа характера. Ребята пообещали мне, что теперь каждое утро будут начинать с зарядки. Я уверен, они сдержат слово!» – отметил депутат Думы г.о. Самара Вячеслав Звягинцев.



Основной частью открытия Аллеи ГТО стала церемония вручения золотых, серебряных и бронзовых значков ГТО дошкольникам, успешно выполнившим нормативы первой ступени. Ранее они прошли тесты на координацию, гибкость, выносливость и силу, а также выполнили упражнения на выбор.



«Мы с ребятами не просто играем на прогулках — мы целенаправленно развиваем те самые качества, которые заложены в нормативах первой ступени ГТО. Меткость тренируем в играх с мячами, гибкость — во время утренней гимнастики, скорость — в веселых стартах, а силовую выносливость — при лазании по спортивным снарядам. Новая Аллея ГТО — еще одна возможность сделать спорт ближе и понятнее для детей. Теперь у ребят есть свое особое пространство, где они могут прочувствовать атмосферу спортивных достижений. И, конечно, стоять на пьедестале – особенный момент для каждого ребенка!» – отметила инструктор по физической культуре детского сада № 378 Лариса Гуряшина.



Также в рамках открытия Аллеи ГТО состоялся праздничный концерт — дети исполнили песни о дружбе и спорте, показали танцевальные композиции и прочитали стихи о спорте.

Фото: пресс-служба администрации Самары