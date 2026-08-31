Самарец  выплатил уголовный штраф за фиктивную постановкой на учет иностранцев

Судебные приставы Самары взыскали с местного жителя уголовный штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет.

Житель г. Самары фиктивно поставил на учет приехавших в Россию иностранцев. За данные деяния его привлекли к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и назначили наказание в виде уголовного штрафа в размере 250 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары возбудили исполнительное производство. В рамках него сотрудники Службы вынесли в отношении должника постановления о временном ограничении его в праве выезда за пределы страны, о запрете на совершение регистрационных действий в отношении его транспортного средства, а также об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах в банке.

В результате принятых мер уголовный штраф взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает ресс-служба ГУФССП России по Самарской областип.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области