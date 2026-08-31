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План территориального развития Самарской области обсудили в облправительстве

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В Правительстве Самарской области обсудили план территориального развития региона. Провел совещание  Виталий Шабалатов.

В Правительстве Самарской области обсудили план территориального развития региона. Провел совещание Первый заместитель Губернатора — председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов. В обсуждении приняли участие руководители всех министерств региона, главы муниципальных городов и районов Самарской области.

В настоящее время разрабатывается новая схема территориального планирования Самарской области (СТП). Это главный стратегический документ региона, который определяет, где и какие объекты капитального строительства появятся в ближайшие годы. По сути, это генеральный план развития всей территории субъекта, увязывающий интересы жителей, бизнеса и государства. Этот документ позволяет заранее планировать расходы на инфраструктуру, избегая дублирования затрат и точечных решений.

СТП служит юридическим фундаментом, определяющим комплекс мер по развитию территории, который охватывает капитальное строительство, туристический потенциал, транспортную и социальную инфраструктуру, сохранение исторического наследия и развитие природно-экологического каркаса.

Разработкой документа занимается министерство градостроительной политики совместно с Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства г. Санкт-Петербург. Уже проведен первый этап работы – комплексный анализ территории Самарской области. Наш регион является не только мощным промышленным и транспортно-логистическим центром, но и уникальной территорией для рекреации и туризма. Самарская область относится к группе субъектов РФ с высоким уровнем инвестиционной привлекательности (рейтинг А-2). Кроме того, область занимает 6-е место в России по индексу научно-технологического развития и 7-е место по производству инновационной продукции.

На совещании было представлено обоснование вариантов размещения объектов регионального значения. В частности, определены необходимый объем и локации для дополнительного размещения объектов социальной инфраструктуры, зоны формирования центров региональных туристических кластеров, направления развития транспортной системы для обеспечения доступности территорий Самарско-Тольяттинской агломерации, а также меры, необходимые для повышения экономической и социальной привлекательности опорных населенных пунктов.

Министр градостроительной политики Екатерина Семенова отметила, что в процессе работы над схемой территориального планирования была собрана и систематизирована информация отвсех министерств региона. В дальнейшем планируется проведение серии стратегических сессий в городах и районах области. При этом положения СТП в обязательном порядке будут учтены при разработке генеральных планов всех муниципальных образований.

Виталий Шабалатов отметил, что документ станет программным для работы Правительства на многие годы вперед. Он поручил каждому министерству еще раз проанализировать концепцию территориального развития по своему профилю, определить положительные и отрицательные стороны того или иного варианта концепции с учетом перспективы и меняющихся реалий, сформировать дополнительные предложения и передать их экспертам. Такую же работу проведут и главы муниципальных образований.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

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