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Более 3 тысяч самарских подростков получили первый трудовой опыт этим летом

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В Самаре завершилась кампания по летнему трудоустройству школьников. Всего за сезон молодежный центр «Самарский» трудоустроил более 3 тысяч подростков от 14 до 18 лет.

В Самаре завершилась кампания по летнему трудоустройству школьников. Всего за сезон молодежный центр «Самарский» трудоустроил более 3 тысяч подростков от 14 до 18 лет. В этом году работу подросткам в Самаре предоставили более 160 организаций, в том числе государственные и муниципальные учреждения.

Подростки работали в том числе на муниципальном предприятии «Спецремстройзеленхоз» — помогали в посадке, прополке и поливе зеленых насаждений. Также они помогали в работе библиотек и присматривали за детьми в летних городских лагерях и детских садах. Трудились ребята и на промышленных предприятиях, таких как ООО «Завод приборных подшипников», АО «Салют», «Самарская кабельная компания», завод «Экран», АО «Авиаагрегат», ПАО «Самарский завод нефтяного резервуарного оборудования», НПО «Гарант». Подростки выполняли работы, которые не наносят ущерба их здоровью, развитию, нравственности и не нарушают процесс обучения.

«Я хочу выразить искреннюю благодарность всем организациям-партнерам, которые приняли ребят к себе на работу. Отдельная благодарность предприятиям, взявшим подростков на временную занятость за счет собственных средств, без привлечения бюджетных субсидий. Вы доверили ребятам реальные задачи, научили их ответственности и показали, как устроен современный рынок труда», – рассказала директор молодежного центра «Самарский» Ольга Петрухина.

Заработная плата подростка за месяц работы составляла около 24 тысяч рублей с учетом МРОТ и поддержки службы занятости. Рабочий день подростков зависел от возраста: в 14 лет — 4 часа, в 15 лет — 5 часов, в 16-17 лет — до 7 часов. По субботам и воскресеньям у всех ребят были выходные.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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