Энергетики «Т Плюс» проверили участки ремонтов тепловых сетей рядом со школами и детскими садами в Самаре

Руководство Самарского филиала «Т Плюс» и представители учреждений образования осмотрели готовность подъездных путей и дворовых территорий школ в Железнодорожном, Советском, Октябрьском и Кировском районах областной столицы. Энергетики посетили школу-интернат № 111, школу № 92, гимназию № 133, детские сады № 321, 347. По всем адресам этим летом были проведены ремонты тепловых сетей, обновлены инженерные коммуникации.

В ходе встречи специалисты «Т Плюс» подробно рассказали о проведённой на участках работе и дали пояснения по порядку завершения благоустройства. К 1 сентября вблизи образовательных и других социально значимых учреждений подрядные организации полностью восстановят благоустройство, уложат свежий асфальт.

«Мы продолжаем готовить города к зиме. После гидравлических испытаний уже отремонтировано 20 км локальных участков тепловых сетей. К началу отопительного сезона в Самаре будет обновлено почти 50 км трубопроводов. Благодаря этому удастся на десятилетия вперёд повысить надёжность теплоснабжения нескольких многоквартирных домов, образовательных учреждений и детских садов областной столицы», – отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.