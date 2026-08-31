Команда «СызраньБаскет» выступила на турнире «Лига сильных людей»

Всероссийский турнир по баскетболу 3х3 на колясках «Лига сильных людей» - это самое масштабное мероприятие под эгидой инклюзивного проекта Российской федерации баскетбола «тихий!баскетбол».



Лига разыгрывается в трех дивизионах: «Мастер», «Претендент» и «Вызов».



В Твери состоялся розыгрыш VI сезона Лиги в дивизионе «Вызов». В соревнованиях дебютировала команда из Самарской области «СызраньБаскет».



В составе сызранской команды сыграли: Артём Листров, Элчин Рустамов, Алексей Яцунскас, Алексей Мызгин, тренер Яна Максимова.



«СызраньБаскет» одержала одну победу на соревнованиях - в матче открытия с командой «Яр Чаллы» из Набережных Челнов. В следующих матчах выиграть у более опытных соперников не удалось. В итоговой классификации команда заняла 8-е место. Победителем дивизиона стал коллектив «СВОи» из Нягани.



«СызраньБаскет» выражает благодарность за поддержку Администрации г.о. Сызрань, благотворительному фонду «Пари и побеждай», инклюзивному проекту РФБ «тихий!баскетбол», а также партнерам, помогавшим в организации поездки, главе города Сергею Володченкову и депутату городской думы Екатерине Ермолаевой.

Фото: минспорта СО