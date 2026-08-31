С началом учебного года важно напомнить детям о правилах безопасного поведения как дома, так и вне его.

МЧС России рекомендует:

убирай в недоступное для детей место спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся жидкости;

уходя из квартиры, выключай электро- и газовые плиты;

чаще рассказывай детям о правилах пожарной безопасности;

убери все предметы, которыми ребенок может пораниться;

не разрешай открывать дверь незнакомым людям.

повтори с ребенком правила дорожного движения.

Размести на видном месте номера телефонов экстренных служб:

Пожарная охрана: 101

Полиция: 102

Скорая помощь: 103

Аварийная служба газа: 104

Единая служба спасения: 112