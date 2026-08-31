С началом учебного года важно напомнить детям о правилах безопасного поведения как дома, так и вне его.
МЧС России рекомендует:
убирай в недоступное для детей место спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся жидкости;
уходя из квартиры, выключай электро- и газовые плиты;
чаще рассказывай детям о правилах пожарной безопасности;
убери все предметы, которыми ребенок может пораниться;
не разрешай открывать дверь незнакомым людям.
повтори с ребенком правила дорожного движения.
Размести на видном месте номера телефонов экстренных служб:
Пожарная охрана: 101
Полиция: 102
Скорая помощь: 103
Аварийная служба газа: 104
Единая служба спасения: 112