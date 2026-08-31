В Нефтегорском районе сотрудница пункта выдачи заказов 9 месяцев воровала товары

Как в понедельник, 31 августа, сообщила Объединённая пресс-служба судов Самарской области, Нефтегорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудницы пункта выдачи заказов маркетплейса, обвиняемой в мошенничестве.



Судом установлено, что более девяти месяцев женщина оформляла заказы на различные товары, а затем вносила в учётную систему сведения об их возврате на склад. Фактически же она оставляла покупки себе для личного использования. Общая сумма причинённого ущерба составила свыше 250 тыс. рублей.



Подсудимая вину признала в полном объёме и возместила ущерб. По итогам разбирательства суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, пишет СитиТрафик.