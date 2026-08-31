В Самаре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали доврачебную помощь мужчине, пострадавшему в ДТП

Находясь на маршруте патрулирования и следуя по улице Галактионовской регионального центра, наряд Росгвардии заметил на трамвайных путях скопление людей, и лежащего на проезжей части мужчину. Неподалёку находились мотоцикл и поврежденный автомобиль.

Росгвардейцы незамедлительно остановились, вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. До их прибытия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали доврачебную помощь пострадавшему мужчине: наложили жгут, остановили обильное кровотечение и оказывали ему психологическую поддержку.

Впоследствии сотрудники Росгвардии передали пострадавшего медикам, а также помогли транспортировать его в автомобиль скорой помощи.

Пострадавший поблагодарил росгвардейцев за своевременную помощь и чуткое отношение, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.



Фото предоставлено пресс-служойа Управления Росгвардии по Самарской области