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В губернии до конца года будет действовать скидка на проезд в общественном транспорте

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С 1 сентября по 31 декабря 2026 года жители Самарской области смогут экономить на проезде в общественном транспорте. Стоимость проезда будет снижена на 10 рублей при оплате поездок загруженной в телефон картой «Мир».

С 1 сентября по 31 декабря 2026 года жители Самарской области смогут экономить на проезде в общественном транспорте. Стоимость проезда будет снижена на 10 рублей при оплате поездок загруженной в телефон картой «Мир».
Для оплаты проезда одним касанием смартфона их владельцам необходимо предварительно добавить карту «Мир» в один из мобильных платежных сервисов, например приложение Mir Pay. При этом мобильное устройство на платформе Android должно поддерживать функцию бесконтактной оплаты. Затем поднести телефон к терминалу на несколько секунд и дождаться подтверждения платежа. С карты автоматически спишется стоимость проезда с учётом скидки 10 рублей. 
Для совершения операции не требуется подключение к интернету – с помощью Mir Pay и аналогичных сервисов можно оплатить проезд, не находясь в сети, при этом скидка применится автоматически. 
«Предложение действует во всех видах общественного транспорта региона – проехать со скидкой можно в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах региона, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Всего в Самарской области курсирует более двух тысяч транспортных средств, оснащенных функцией бесконтактной оплаты, что позволит пассажирам значительно сэкономить на ежедневных расходах. Уверена, что наше предложение будет востребовано и его по достоинству оценят жители региона», − рассказала Мария Точилова, директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платёжной системы «Мир».  
В акции участвуют все карты «Мир», загруженные в смартфон, в том числе виртуальные, выпущенные онлайн в приложении банка. По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется.
«Акции на транспорте совместно с платежной системой «Мир» мы проводим не первый раз. И всегда они имеют большой успех у наших жителей, которые получают выгодные условия, экономят на проезде.
В этот раз скидку в 10 рублей можно будет получить при оплате поездок загруженной в телефон картой «Мир» - при этом держатели Карты жителя Самарской области также смогут загрузить свои карты в смартфон и пользоваться скидкой. Мы будем продолжать совместную работу в этом направлении. Для нас важно развивать такие проекты в интересах жителей региона», – отметил и.о. министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Быков.
Акция проводится платежной системой «Мир» при поддержке правительства региона и ООО «ОТК» – единого оператора АСОП Самары и Самарской области. С полными правилами предоставления скидки на проезд можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru. 

 

Теги: Самара

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