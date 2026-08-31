В региональном ДДН открытый урок познакомит самарцев с корейским искусством самульнори

6 сентября 2026 года Дом дружбы народов Самарской области станет площадкой для знакомства с самульнори - древним корейским искусством ансамблевой игры на ударных инструментах. Открытый урок призван не только приобщить участников к уникальной музыкальной культуре, но и на практике продемонстрировать принципы Стратегии государственной национальной политики РФ: сохранение этнокультурного наследия и уважение к традициям всех народов России.

Самульнори - это не просто музыка. Это четыре инструмента, один общий ритм и настоящая команда. Каждый барабан и гонг имеют свой голос и характер, но главное волшебство начинается, когда они сливаются в единое звучание.

Уникальность урока в том, что он доступен каждому: музыкальное образование не требуется, ноты знать не обязательно. Занятия доступны с нуля - главное, что требуется от участника, это желание прикоснуться к культуре, которая обогащает общее культурное пространство России.

Организаторы напоминают: сила России - в единстве народов, а знакомство с культурным наследием разных этносов через творчество и совместный ритм становится важным шагом в укреплении межнационального согласия.

Регулярные занятия по самульнори проходят по воскресеньям с 11:30 до 13:00 в «Доме дружбы народов» (ул. Воронежская, 9).

Приходите 6 сентября, чтобы почувствовать ритм команды и открыть для себя новую традицию!

Фото: Дом дружбы народов Самарской области