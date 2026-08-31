В Самарской области совсем скоро стартует региональный этап профессионального полицейского конкурса

Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый» - это масштабная акция, которая не только способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, укреплению престижа службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции, но и яркий пример открытого взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.

Совсем скоро в Самарской области стартует 2 этап конкурса МВД России «Народный участковый 2026»! Первый (районный) этап завершился 20 августа. По его итогам победителями стали трое участковых уполномоченных полиции: Владимир Машков (г. Нефтегорский), Леонид Гайдук (г. Сызрань) и Ильхам Юсупов (г. Похвистнево).

С 7 по 16 сентября на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области пройдёт онлайн голосование, в ходе которого жители региона смогут выразить свою поддержку одному из финалистов первого этапа конкурса и выбрать обладателя почётного звания «Народный участковый». Победитель представит нашу область на федеральном уровне.