Девять лет помощи людям: Молодёжка Народного фронта отмечает день рождения

Помощь жителям, пострадавшим от обстрелов, работа в зонах ЧС, гуманитарная миссия, поддержка бойцов СВО и их семей, обучение первой помощи и борьба с информационными угрозами. Уже девять лет Молодёжка Народного фронта приходит туда, где нужна помощь. В этом году свой день рождения команда встречает так же, как работала все эти годы, – добрыми делами. В праздничных акциях участвуют 70 регионов России.

“В этом году Молодёжке Народного фронта 9 лет. Это о многом говорит, потому что ребята, как всегда, и день рождения – не исключение, делают добрые дела. Помогают тем, кому действительно нужна помощь, во всех городах, во всех регионах нашей большой страны. Конечно же, мы сейчас делаем акцент на прифронтовые и новые регионы, на наш прекрасный Крым, но тем не менее работа идет по всей стране. Помогаем родственникам участников СВО, работаем с трудными подростками”, – рассказывает заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Молодёжки Народного фронта Владимир Тараненко.

Он отметил, что у команды сразу несколько важных направлений, каждое из которых требует постоянной работы.

“Активно работает Кибердружина Народного фронта, которая выявляет вредоносный контент и блокирует его. Сегодня у команды большое количество важных направлений, невозможно выделить какое-то из них и сказать, что надо заниматься только этим. Работаем, помогаем, отрабатываем различные чрезвычайные ситуации. Именно так мы должны и праздновать свой день рождения”, – подчеркнул Владимир Тараненко.

О создании Молодёжки Народного фронта было объявлено 30 августа 2017 года на форуме “Таврида”. За девять лет из небольшой группы добровольцев она выросла во всероссийскую команды, объединяющюю молодых людей, готовых оказывать помощь в самых разных ситуациях – от адресной поддержки пожилых до работы в зоне ЧС.

Одно из главных направлений сегодня – гуманитарная помощь жителям новых и прифронтовых регионов. С 2023 года в рамках гуманитарной миссии Молодёжки Народного фронта прошло 64 смены, сейчас идет 65-я. В ней приняли участие 2428 добровольцев из 73 регионов страны.

За это время команда собрала более 141 тыс. продуктовых и более 244 тыс. гигиенических наборов, совершила 480 выездов для оказания адресной помощи. Сводные группы волонтеров из разных регионов работают на гуманитарных складах, помогают в госпиталях, ПВР и храмах, формируют и доставляют наборы, решают бытовые вопросы, восстанавливают территории и социальные объекты.

Еще одно приоритетное направление – помощь в чрезвычайных ситуациях. За последние три года волонтеры Молодёжки Народного фронта участвовали в ликвидации последствий 23 ЧС – от паводков и пожаров до разливов топлива.

Только в этом году они помогали ликвидировать последствия паводка в Дагестане, разлива нефтепродуктов в Туапсе, сильного шторма в Кушве, шквалистого ветра в Новочеркасске и Ростове-на-Дону, загрязнения реки Мулянки в Перми. В Дагестане эвакуировали более 160 человек, откачали свыше 4 тыс. тонн воды и убрали 1168 тонн ила. В Туапсе команда из 12 регионов за месяц собрала 558 тонн загрязненного грунта.

Поддержка семей участников СВО – еще одно направление работы. Только за последний год волонтеры Молодёжки Народного фронта 3360 раз выезжали к семьям бойцов. Ребята берут на себя хозяйственные и бытовые задачи, помогают родственникам военнослужащих, ветеранам и матерям погибших бойцов.

В день рождения эта работа также продолжается: участники команды проводят гуманитарные погрузки, пишут письма военнослужащим и плетут маскировочные сети.

Помощь в ЧС требует специальных навыков. Поэтому Молодёжка уделяет особое внимание подготовке добровольцев. Сегодня в команде более 150 волонтеров-инструкторов по первой помощи, которые обучают молодежь, жителей и бойцов в зоне СВО.

Работа Молодёжки Народного фронта не ограничивается гуманитарной и экстренной помощью. Команда занимается социализацией трудных подростков в проекте “Тренер”, поддерживает людей с инвалидностью и детей с ОВЗ, помогает приютам и зооцентрам, проводит спортивные и образовательные мероприятия.

Так, в Самаре на базе МАУ центра «Заря» прошел «Диалог на равных» с наставником проекта «Тренер» Молодежки Народного фронта Самарской области Дмитрием Бариновым для активной молодежи региона. Дмитрий Андреевич является также участником СВО и мастером спорта России по тхэквондо. С ребятами он поделился опытом работы в проекте «Тренер», рассказал о поездке на гуманитарную миссию самарской делегации в прошлом году и других наших проектах.

«Получился по-настоящему теплый диалог, и самое главное, что я в ходе него хотел ребятам донести, так это то, что Молодежка Народного фронта – это команда, где абсолютно каждый может быть полезен стране» - наставник проекта «Тренер» Молодежки Народного фронта Самарской области Дмитрий Баринов.