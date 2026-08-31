В Самарской области будет действовать скидка на проезд при бесконтактной оплате картой «Мир»

Как в понедельник, 31 августа, сообщила пресс-служба платёжной системы, с 1 сентября по 31 декабря 2026 года жители Самарской области смогут экономить на поездках в общественном транспорте, если будут оплачивать их с помощью смартфона, к которому привязана карта «Мир».



Мобильное устройство на платформе Android должно поддерживать функцию бесконтактной оплаты. При таком способе расчёта с карты автоматически спишется стоимость проезда с учётом скидки в 10 рублей.



Проехать со скидкой можно в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах региона, оборудованных терминалами для приёма бесконтактных банковских карт.



По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется, пишет СитиТрафик.